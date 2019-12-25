MW: Ирак может заменить американские истребители F-16 на современные российские самолеты

The Military Watch оценил возможности Багдада по приобретению истребителей российского производства.

The Military Watch сообщил о том, что Ирак может заменить американские истребители F-16 на современные российские самолеты МиГ-35. Об этом журналисты рассказали в статье. В настоящее время Багдад имеет на вооружении американскую авиацию, но ВВС намерены заменить воздушный парк. Если сделка с Москвой состоится, то Ирак станет первым государством, начавшим эксплуатацию МиГ-35 российского производства.

В ряде СМИ полагают, что власти Ирака вряд ли смогут купить большое количество новейших российских истребителей, поэтому они могут остановить свой выбор на МиГ-29, усилив их небольшим количеством МиГ-35. В августе прошлого года инспектор Минобороны Имад аз-Зухаири упоминал в общении с журналистами о том, что стране нужны Су-57. Однако Ирак не может себе позволит самолет пятого поколения из-за высокой стоимости и сложности в обслуживании.

Опыт эксплуатации такого истребителя - скорее всего, МиГ-29 или МиГ-35 - может, в свою очередь, помочь вооруженным силам Ирака приобрести навыки и опыт, необходимые для управления истребителями более высокого класса, такими как Су-57 или Су-30СМ2 материал The Military Watch

Напомним, что Ирак осведомлен о возможностях российской авиации и ее надежности, однако сделка по покупке истребителей между поставщиком и заказчиком еще не заключена.

Military Watch назвал преимущества Су-35 перед американским F-22.

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