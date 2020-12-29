Журналисты рассказали о параметрах нового российского авианосца.

Military Watch: Проект российского авианосца "Варан" произведет революцию. Журналисты напомнили, что новый корабль придет на смену "Адмиралу Кузнецову". Этот проект американские эксперты считают достойным внимания. Они уточнили, что "Варан" создают инженеры Невского проектно-конструкторского бюро.

Предположительно, водоизмещение авианосца составит 45 тысяч тонн. Его палубе будет способна разместить 50 летательных аппаратов: шесть вертолетов, 20 дронов, 24 истребителя. Речь идет о самолетах Су-34 поколения 4++. Они будут запускаться либо с палубы, либо при помощи катапульты с электромагнитной пусковой установкой.

В Military Watch подчеркнули, что пространство на борту авианосца будет грамотно оптимизировано. Корабль будет компактным, но при этом многофункциональным. В MW уверены, что такие параметры больше подходят под современные требования Военно-морского флота России, чем предшественник "Варана".

Напомним, что в стране также разрабатываются проекты авианосцев "Шторм", "Ламантин".

MW восхитился инженерным решением, делающим Су-57 трудной мишенью для поражения.

Фото: Twitter/Defenseworld.net

