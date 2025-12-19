К самцу синехвостого варана в Ленинградский зоопарк приехала невеста

Самке 6 лет, она прибыла из Уфы.

В Ленинградский зоопарк к самцу синехвостого варана приехала подруга: пополнение произошло в павильоне "Экзотариум". Подарок сделали опекуны рептилий – семья Жуковых, сообщили 3 февраля в учреждении.

Самке 6 лет, она прибыла из Уфы. В настоящее время хищница осваивается и обживает вольер. Через месяц невеста переедет на экспозицию.

Эти крупные ящерицы известны контрастным ярко-голубым хвостом, который занимает большую часть от общей длины тела. В природе увидеть их непросто из-за скрытного образа жизни животного в тропических лесах Новой Гвинеи и близлежащих островов. Пресс-служба зоопарка Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что Ботсад угостил хвоей обитателей Ленинградского зоопарка.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка