Military Watch назвал преимущества Су-35 перед американским F-22

Military Watch рассказал об универсальности российского самолета поколения 4++.

Military Watch назвал преимущества российского истребителя Су-35 перед американским F-22 Raptor. Иностранное издание считает, что самолет поколения 4++ превосходит борт пятого поколения из США. Авторы материала уточнили, что на данный момент Су-35 имеет мало конкурентов за счет маневренности, дальности, боевой нагрузки и систем РЭБ.

Кроме усиленных возможностей по борьбе с воздушными целями, по сравнению с остальными самолетами линейки Су-27, истребитель Су-35 также получил существенно улучшенные характеристики для нанесения ударов по наземным и морским целям. публикация Military Watch

Эксперты уверены, что Су-35 можно считать более универсальным истребителем, чем F-22 или российский Су-27, которые более специализированы. Напомним, что Су-35 может нести на себе до шести сверхзвуковых ракет Х-31 класса "воздух-земля".

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Фото: Минобороны России