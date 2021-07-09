Лавров: РФ не примет никаких мер, пока обострение в Афганистане не выходит за его границы

Россия обеспокоена возможными проблемами для стран-союзниц на Ближнем Востоке.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва не примет никаких мер, пока обострение в Афганистане не выходит за границы этого государства. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции. Он прокомментировал факт того, что члены "Талибана" (запрещенная на территории России террористическая организация) заняла пограничные посты на государственной границе с Таджикистаном.

Мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ объяснили журналистам, что Россия обеспокоена ситуацией с точки зрения "возможных неприятностей", которые придут на территорию стран-союзников. Москва выступила за полное выполнение соглашений, которые были достигнуты между Вашингтоном и талибами. Войска США должны выйти из Афганистана до 31 августа.

Пушков назвал ошибочным мнение Байдена о последствиях вывода войск из Афганистана.

Фото и видео: МИД России