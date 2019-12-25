Талибы назвали условие для трехмесячного перемирия

Они хотят свободы для своих сторонников, находящихся в афганских тюрьмах.

Движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) назвало условие для трехмесячного прекращения огня. Об этом информирует местный телеканал 1TV News со ссылкой на участника переговоров от властей Афганистана Надера Надери.

По его словам, боевики согласны на перемирие, если из афганских тюрем будут освобождены семь тысяч заключенных сторонников движения, а саму организацию исключат из черного списка Организации объединенных наций.

Напомним, пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби заявил, что власти обеспокоены успехами движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане. По его словам, США будут делать все, чтобы противостоять боевикам на территории государства, даже не находясь там. Он уверен, в этом поможет взаимодействие с другими странами в регионе.

Ранее талибы попросили российские власти снять с них санкции. Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил СМИ, что в настоящее время нет таких условий, которые бы позволили снять данные ограничения.

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