Уиткофф и Кушнер в октябре могут встретиться с Путиным, утверждает Axios

Сегодня американская делегация обсудит с украинскими коллегами документ о новом едином предложении по мирному урегулированию.

Специальный посланник американского президента-республиканца Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять лидера Белого дома Джаред Кушнер могут отправиться в октябре в Москву для того, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующими данными с читателями поделились западные журналисты из новостного портала Axios. Иностранное СМИ ссылается на собственный источник.

Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву позднее в этом месяце для переговоров с Путиным. текст публикации

Ранее стало известно о том, что Уиткофф и Кушнер встретятся в пятницу, 9 октября, с украинской делегацией. Дипломаты готовы обсуждать новое единое предложение, охватывающее все аспекты конфликта с целью завершения боевых действий. К таким международным консультациям присоединятся советники по национальной безопасности стран "евротройки" в лице Великобритании, Франции и Германии. Также на встрече ожидается присутствие НАТО и Европейского союза.

Дмитриев провел встречу с Уиткоффом и Кушнером, утверждает CNN.

Фото: pxhere.com