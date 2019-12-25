В МИД России объяснили диалог Москвы с талибами

Контакт с движением, признанным на территории РФ террористической организацией, был установлен семь лет назад.

Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов рассказал, почему российские власти установили контакт с движением "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена на территории РФ). Об этом пишет агентство "РИА Новости".

По его словам, Россия за несколько лет до решения Соединенных Штатов вывести своих военных с территории Афганистана предсказала ухудшение ситуации в этом государстве. Он отметил, что контакт с талибами был установлен несколько лет назад.

А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Замир Кабулов, спецпредставитель президента РФ по Афганистану

Он подчеркнул, что российские власти могут вести диалог с любой из сил в Афганистане, в отличие от государств Запада, у которых теперь проблемы. По словам Кабулова, отвод войск США из этой страны был неизбежен.

Ранее пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби заявил, что власти обеспокоены успехами движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане. По его словам, США будут делать все, чтобы противостоять боевикам на территории государства, даже не находясь там. Он уверен, в этом поможет взаимодействие с другими странами в регионе.

Фото: скриншот YouTube / РБК