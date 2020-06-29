Супруги из Сент-Луиса прогнали протестующих с помощью автомата

Паре не пришлось открывать огонь по демонстрантам, движущимся к мэрии города.

Супруги из американского города Сент-Луис в штате Миссури прогнали протестующих с помощью оружия. У пары был автомат и пистолет. Об этом рассказали журналисты из New York Post. Они опубликовали видеозапись с места событий.

В СМИ отметили, что воинствующие американцы являлись адвокатами. Они столкнулись с группой, в которую входило около 300 протестующих. Толпа направлялась к зданию местной мэрии. Они хотели видеть главы Сент-Луиса Лиду Крузон. Собравшиеся выкрикивали оскорбления в адрес супругов. Однако демонстранты так и не решились к ним подойти. В результате паре не пришлось открывать огонь для защиты собственности.

В штате Миссури во время беспорядков убили главу полиции города.

Видео: nypost.com