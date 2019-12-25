Супруг Ксении Собчак высказался о смертельном ДТП с ее участием

Трагедия произошла на прошлой неделе под Сочи.

Муж российской телеведущей Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов, высказался по поводу дорожно-транспортного происшествия, в которое она попала. Своими мыслями по этому поводу он поделился в своем Instagram.

По словам Богомолова, в настоящее время рассуждения о трагедии бессмысленны, так как все участники аварии, а также их родственники, стали жертвами.

Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь – использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию. Константин Богомолов, режиссер

Напомним, авария произошла вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. По версии следствия, автомобиль Mercedes, в которой находилась Собчак в качестве пассажира, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ЧП погиб один человек, находящийся во втором транспортном средстве. Двое пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Сама Собчак заявила, что получила травмы и сотрясение мозга. Водителю машины, Олегу Цою, в которой ехала журналистка, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее известный блогер сбила ребенка на пешеходном переходе в Москве.

Фото: Instagram/konbog75