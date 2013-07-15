Ксения Собчак рассказала о произошедшем ДТП с ее участием

Журналистка получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Телеведущая Ксения Собчак получила в результате дорожно-транспортного происшествия в Сочи сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Собчак уточнила, что автомобиль, в котором она находилась в момент аварии, бы не ее. Шофер также не являлся личным водителем журналистки.

Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в "Зуме", и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. Ксения Собчак, телеведущая

Она отметила, что после ДТП ассистентка перевела ее в другое транспортное средство. От госпитализации Собчак отказалась, так как "хотела к сыну и домой". Перед отъездом с места аварии, заявила телеведущая, ее директор вызвал медиков и сходил к другой пострадавшей машине посмотреть, чем можно помочь людям, однако им оказывали помощь другие подоспевшие на помощь.

Собчак добавила, что будет связываться с родными погибших.

Напомним, авария произошла вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. По предварительным данным, автомобиль Mercedes, в которой находилась Собчак в качестве пассажира, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ЧП погибли два человека, находящиеся во втором транспортном средстве. Один человек пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Ранее на острове Пальма обрушился северный склон кратера извергающегося вулкана.

Фото: Instagram/xenia_sobchak