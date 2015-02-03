СМИ: Ксения Собчак попала в смертельное ДТП

Авария произошла на трассе между Адлером и Красной Поляной.

Телеведущая Ксения Собчак попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Авария произошла вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. По предварительным данным, автомобиль Mercedes, в которой находилась Собчак в качестве пассажира, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ЧП погибли два человека, находящиеся во втором транспортном средстве. Один из них – на месте аварии. Один человек пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

По информации собеседника СМИ, сама телеведущая в ДТП не пострадала. После аварии она уехала на другой машине.

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