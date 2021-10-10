Водитель Lada врезался в ограждение Большеохтинского моста и прыгнул в воду

Спасатели достали мужчину из воды уже мертвым.

Сегодня, 10 октября, произошел странный инцидент на Большеохтинском мосту. После небольшого ДТП водитель Lada покинул салон автомобиля и бросился в реку. Проплыв 200 метров, мужчина пропал из виду. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Акваторию начали прочесывать водолазы. По предварительным данным, мужчина погиб. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из речки Красненькая в Петербурге достали тело гражданина Белоруссии.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург