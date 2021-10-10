На острове Пальма обрушился северный склон кратера извергающегося вулкана

На данный момент лава накрыла около 500 гектаров территории острова.

Обрушилась северная сторона кратера вулкана, расположенного на гряде Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма. Об этом информирует Вулканологический институт Канар.

Отмечается, что после обрушения склона начал вытекать поток лавы, который нес с собой каменные глыбы огромных размеров.

Согласно последним данным, лава накрыла около 500 гектаров территории острова. В результате ЧС были уничтожены более тысячи строений. Около шести тысяч человек эвакуировали.

Напомним, извержение вулкана началось 19 сентября. Последнее извержение вулкана на острове Пальма было зафиксировано 40 лет назад.

Ранее на острове Гавайи произошло извержение вулкана Килауэа.

Видео: Twitter/efadi_LP,