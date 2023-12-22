Перед извержением произошла сильная сейсмическая активность к северо-востоку от горы Силингарфелл.

В Исландии произошло извержение вулкана. Об этом сообщила метеослужба страны.

Извержение началось утром 8 февраля на полуострове Рейкьянес. Перед извержением произошла сильная сейсмическая активность к северо-востоку от горы Силингарфелл. Отмечается, что извержение происходит в том же месте, где оно было в декабре 2023 года. Также сообщается, что трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на три километра от горы Сунднукур.

Ранее мы сообщали, что в Исландии из-за извержения вулкана загорелись дома.

Видео: Telegram / РИА Новости