В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки. Об этом сообщил местный телеканал Metro TV.

Инцидент произошел в среду, 15 октября, в Восточном Флоресе. Столб пепла зафиксировали на высоте 4 000 метров. За ним последовало еще одно небольшое извержение, со столбом пепла в 1500 метров.

На данный момент статус опасности вулкана Левотоби Лаки-Лаки сохраняется на уровне "Предупреждения". Жителям региона рекомендуется воздержаться от деятельности в радиусе 6-7 км к юго-западу, северу и северо-востоку от центра извержения. Им также рекомендуется использовать маски и респираторы для защиты дыхательных путей Близлежащие аэропорты временно закрыты.

