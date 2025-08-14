На Камчатке гида осудили за гибель девяти человек на вулкане

Мужчине на три года также запретили заниматься туристической деятельностью.

На территории Камчатского края на 4,5 года осужден гид за гибель девяти человек на Ключевском вулкане. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы региональной прокуратуры. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Дополнительно фигуранту расследования запретили заниматься туристической деятельностью в течение трех лет.

Известно, что трагедия произошла в сентября 2022 года. В рамках уголовного дела государственное обвинение установило, что директор туристической компании разместил рекламу о туре по восхождению на вулкан Ключевская сопка на Камчатке. Для реализации своего предложения он нанял двух человек, которые не имели надлежащих полномочий по осуществлению обязанностей инструкторов-проводников на маршруте особой категории сложности. Несмотря на осведомленность человека о невозможности оказать безопасную услугу по сопровождению десяти туристов из разных регионов страны, директор все равно привлек к их сопровождению двух неуполномоченных сопровождающих лиц. Последние не имели подходящей к делу квалификации. В результате гиды-проводники провели инструктаж и 30 августа 2022 года без разрешения природного парка на его посещение, по неутвержденному маршруту начали поход с людьми. Уже 3 сентября на высоте четыре тысячи метров двое туристов в сопровождении обвиняемого начали обратный спуск к домику вулканологов из-за плохого самочувствия. Остальные путешественники продолжили восхождение. Им удалось достичь высоты в 4 400 метров, но из-за невозможности двигаться по ледяному склону, повернули назад. Во время спуска туристы сорвались со склона. В результате падения восемь участников похода и сопровождавший их инструктор получили травмы и переохлаждение. В дальнейшем это привело к гибели пострадавших.

Напомним, что в ноябре 2023 года по решению суда директор компании был приговорен наказанию в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В отношении второго гида-проводника с согласия его родственников делопроизводство прекращено на стадии предварительного следствия в связи с его смертью.

Спасатель объяснил, как не отравиться во время пеплопада на Камчатке.

Фото: Telegram / РИА Новости, прокуратура Камчатки