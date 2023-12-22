Все жители Гриндавика были эвакуированы из города.

В Исландии из-за извержения вулкана загорелись дома. Об этом сообщает национальная телекомпания RUV.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 января, на полуострове Рейкьянес недалеко от города Гриндавик. Лава дошла до построек. Также загорелись несколько домов.

Отмечается, что это самое серьезное событие извержений вулканов в Исландии с января 1973 года. Все жители Гриндавика были эвакуированы из города. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее мы сообщали, что Ключевской вулкан на Камчатке начал извергаться.

Видео: ruv.is