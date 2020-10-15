На Канарских островах лава из вулкана достигла океана

Лава достигла океана у побережья муниципалитета Тасакорте.

Поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха, извергающегося в данный момент на испанском острове Пальма, дошел до Атлантического океана. При соприкосновении с водой из-за огромной разницы температур там образовалось черное паровое облако. Облако содержит частицы пепла и пары соляной кислоты.

Известно, что такая смесь раздражает глаза, легкие и кожу, и даже может быть смертельной. Жертвой предыдущего извержения на острове 50 лет назад стал один человек, отравившийся токсичными газами. При определенных метеорологических условиях такое соляное облако также может вызвать кислотные дожди.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября. Лава уничтожила около 600 зданий, более шести тысяч человек были эвакуированы.

Видео: YouTube / El País, Telegram / РИА Новости