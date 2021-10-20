На острове Пальма произошло сильное землетрясение

Оно стало самым мощным с момента извержения вулкана в районе Эль-Пасо.

На острове Пальма, который является частью вулканических Канарских островов в Испании, произошло мощное землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе Национального института географии.

Магнитуда толчков составила 4,8 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 39 километров. Подземные толчки почувствовали жители островов Тенерифе и Гомера, находящихся по соседству.

Землетрясение стало самым мощным с момента извержения вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо.

По данным сейсмологов, за последние полтора месяца на Пальме произошло несколько десятков тысяч подземных толчков. Только за последнюю неделю из количество превысило 580.

Напомним, извержение вулкана началось 19 сентября. Последнее извержение вулкана на острове Пальма было зафиксировано 40 лет назад. C начала извержения на поверхность было выброшено более 80 миллионов кубометров магмы.

Ранее землетрясение у берегов Японии подняло со дна затопленные суда времен Второй мировой войны.

Видео: YouTube / Málaga 24h TV Noticias