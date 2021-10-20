Землетрясение у берегов Японии подняло со дна затопленные суда времен Второй мировой войны

На поверхности оказались остовы 24 японских транспортных кораблей.

Землетрясение у берегов японского острова Иводзима подняло со дна моря затопленные суда времен Второй мировой войны. Об этом информирует британская газета Daily Mail.

По данным издания, на поверхности оказались остовы 24 японских транспортных кораблей. Специалисты в беседе с журналистами завили, эти суда во время Второй мировой войны были захвачены военнослужащими США во время битвы за Иводзиму. Позже их переместили на западную часть острова и использовали в качестве волнорезов.

Отмечается, что остовы кораблей лежат на вулканическом пепле Иводзимы, который является островом вулканического происхождения.

Ранее в Балтийском море нашли затонувший корабль.

Видео: Youtube/ANNnewsCH