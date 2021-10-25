В районе населенного пункта Эль-Пасо потоки лавы разрушили свыше 2 тыс. зданий. Раскаленная масса попала в океан. Это привело к выбросам вредных газов.

На острове Пальма произошло мощное землетрясение, в результате которого частично обрушился конус извергающегося вулкана. Об этом в социальной сети Twitter написали представители Вулканического института Канарских островов.

Извержение вулкана началось ещё 19 сентября. В районе населенного пункта Эль-Пасо потоки лавы разрушили свыше 2 тыс. зданий. Раскаленная масса попала в океан. Это привело к выбросам вредных газов. С острова пришлось эвакуировать около 7 тыс. человек. В результате инцидента пострадавших нет. Из-за постоянного извержения, на Пальме возобновилась сейсмологичкская активность. За несколько дней здесь произошло несколько землетрясений. По подсчетам экспертов, их магнитуда не превысила 4,9.

Ранее мы сообщили, что в жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв. Есть пострадавшие.