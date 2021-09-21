Власти региона эвакуировали 6 тысяч человек.

Лава разрушила более 150 домов на острове Пальма. Об этом журналистам в эфире местной радиостанции "Кадена СЕР"сообщил руководитель совета испанской территории Мариано Сапата. До сих пор регион страдает от потоков, извергающихся из вулкана. Несмотря на это, в планах властей нет организации дополнительной эвакуации для населения.

По информации от сейсмологов, в ночь на 21 сентября на острове зафиксированы четыре землетрясения. Все подземные толчки имели небольшую магнитуду. Ранее чиновники эвакуировали население из нескольких районов муниципалитета острова в Эль-Пасо. Свои дома пришлось покинуть почти шести тысячам жителей. Сейчас лава накрыла более 100 га земли.

Напомним, что вулкан начал извергаться еще 19 сентября.

Лава от вулкана подошла к жилым домам в Испании.

Фото и видео: Telegram / FakeBook