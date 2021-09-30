Лава остается в пределах кратера.

На острове Гавайи происходит извержение вулкана Килауэа. Об этом сообщили в социальных сетях представители американской национальной геологической службы. Известно, что опасная ситуация связана с кратером Халемаумау.

Извержение вулкана Килауэа в самом разгаре. То, что было остывшим озером лавы, теперь стало новым трещинным извержением!. пост геологической службы США

Представитель Гавайской вулканической обсерватории Кен Хон в интервью местному информационному порталу Hawaii News Now, заявил о том, что на данный момент лава находится в пределах кратера. Угрозы для близлежащих населенных пунктов эксперт не видит.

На Канарских островах лава из вулкана достигла океана.

Фото: Twitter / USGS Volcanoes

Видео: Twitter/wikibite