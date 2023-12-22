В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

Местные жители предупреждены о существующих угрозах в регионе природного явления.

На территории Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима. Об этом рассказали местным журналистам сотрудники из Национального метеорологического управления. Специалисты утверждают, что указанное извержение носило взрывной характер и произошло в кратере под названием Минамидакэ. Столб пепла и дыма впервые с 2020 года поднялся на высоту в пять тысяч метров. Дополнительно сгустки лавы распространились на 1,3 тысячи метров. Региональные власти предупредили население о том, что существует риск выпадения пепла как около самого объекта, так и вдали от него в связи с сильными порывами ветра.

В Исландии произошло извержение вулкана.

Фото и видео: YouTube / 朝日新聞デジタル