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Известный блогер сбила ребенка на пешеходном переходе в Москве
Сегодня, 11:26
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Известный блогер сбила ребенка на пешеходном переходе в Москве

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У женщины обнаружили несколько десятков штрафов за превышение скорости.

Блогер Ирина Ледник сбила 11-летнего мальчика, который переезжал на самокате пешеходный переход в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Инцидент произошел 12 октября. Несовершеннолетний переезжал на самокате через "зебру", и его сбил автомобиль Bentley, за рулем которого находилась Ледник. В результате происшествия ребенок получил сотрясение головного мозга и травмы. Он был отправлен в медицинское учреждение.

По нашей информации, у водителя "Бентли" несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году. Такое поведение недопустимо. И наказание должно быть соответствующим, чтобы подобные страшные инциденты не повторялись.

из сообщения столичного дептранса

По факту ДТП правоохранители организовали проверку. 

Ранее момент смертельного ДТП под Сочи с участием Собчак попал на видео.

Фото: Telegram/DtRoad

Теги: дептранс москвы, ирина ледник, москва, сбили ребенка на зебре
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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