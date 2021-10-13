Момент смертельного ДТП под Сочи с участием Собчак попал на видео

На видео запечатлен выезд Mercedes на встречную полосу и столкновение автомобилей.

Момент смертельного дорожно-транспортного происшествия под Сочи с участием российской телеведущей Ксении Собчак попал на камеры видеонаблюдения. Видео оказалось в распоряжении Telegram-канала Baza.

На предоставленных кадрах видно, как Mercedes, в котором находилась журналистка, выезжает на встречную полосу и совершает лобовое столкновение с Volkswagen. Помимо этого, момент и последствия аварии запечатлели внутренние камеры автобуса.

Напомним, авария произошла вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. По версии следствия, автомобиль Mercedes, в которой находилась Собчак в качестве пассажира, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ЧП погиб один человек, находящийся во втором транспортном средстве. Двое пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Сама Собчак заявила, что получила травмы и сотрясение мозга. Водителю машины, Олегу Цою, в которой ехала журналистка, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Японии автобус с детьми врезался в забор.

Видео: Telegram/Baza