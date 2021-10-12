Водителю машины Собчак избрали меру пресечения за ДТП в Сочи

Олега Цоя отправили под домашний арест.

Водителю автомобиля, Олегу Цою, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак в Сочи, предъявили обвинение после смертельного дорожно-транспортного происшествия. Об этом информирует пресс-служба Адлерского районного суда.

По версии следствия, 9 октября Цой на автомобиле марки Mercedes выехал для совершения обгона на встречную полосу и врезался в Volkswagen, который затем отбросило в другое транспортное средство. В результате аварии один человек погиб, двое других были госпитализированы в медицинское учреждение. Сама Собчак заявила, что получила травмы и сотрясение мозга.

В отношении Цоя возбудили дело о нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека. Его отправили под домашний арест.

Ранее муж солистки группы "Винтаж" попал в ДТП.

Видео: Mash