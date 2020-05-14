Муж солистки группы "Винтаж" попал в ДТП

В настоящее время мужчина находится в реанимации.

Муж солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой предприниматель Кирилл Сыров попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает телеканал "360".

Авария произошла в Московской области. Сыров, который ехал на мотоцикле, столкнулся с фургоном. Сейчас мужчина находится в реанимации. Плетнева узнала о ДТП с супругом во время концерта. После своего выступления она поехала в медицинское учреждение.

Все под контролем. Да, он в реанимации. Анна Плетнева, солистка группы "Винтаж"

Ранее в Москве под окнами многоэтажного дома были обнаружены тела женщины и двух детей.

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