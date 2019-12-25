Анна Плетнева ушла бы из шоу "Маска", если бы не неустойка в 5 млн рублей

Анна Плетнёва рассказала, что на первой же репетиции после ламбады упала в обморок.

Певица Анна Плетнёва рассказала о своих первых впечатлениях от участия в музыкальном телешоу "Маска". Это проект, в котором различные знаменитости выступают в огромных необычных костюмах. Артистке из группы "Винтаж" изначально не понравился огромный костюм Попугая, приготовленный для неё.

Анна Плетнёва рассказала, что на первой же репетиции после ламбады упала в обморок. Костюм мешал ей двигаться, а глаза закрывал огромный клюв. Исполнительница ощущала себя каким-то "чучелом" и уже после первой репетиции ей хотелось покинуть проект. Однако, в случае ухода из шоу, по контракту, артистка должна была бы заплатить неустойку в 5 миллионов рублей.

В итоге Анна Плетнёва пошла на хитрость, выдав максимум подсказок о себе, чтобы члены жюри поскорее отправили её домой. Однако, посмотрев позже на себя со стороны, исполнительнице всё понравилось, она рада, что была частью этой креативной программы. На шоу Плетнёва поняла, что может нравиться не только из-за внешности, но и благодаря творческой энергетике.

Финал шоу "Маска" установил новый рекорд по просмотрам.

Фото: ВК/ Маска

Скриншот: Instagram/ dusya_star