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Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

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В Москве под окнами многоэтажного дома были обнаружены тела женщины и двух детей. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СКР по столице.

По данным ведомства, 11 октября вблизи жилого дома по улице Левобережной в Москве жители обнаружили тела женщины и двух несовершеннолетних детей с травмами характерными при падении с высоты.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних.

Ранее в школе Махачкалы ученик нанес смертельное ранение ножом сверстнику.

Фото и видео: Telegram/SHOT

Теги: женщина выпала из окна, москва, убийство двух малолетних
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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