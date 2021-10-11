Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

В Москве под окнами многоэтажного дома были обнаружены тела женщины и двух детей. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СКР по столице.
По данным ведомства, 11 октября вблизи жилого дома по улице Левобережной в Москве жители обнаружили тела женщины и двух несовершеннолетних детей с травмами характерными при падении с высоты.
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних.
Ранее в школе Махачкалы ученик нанес смертельное ранение ножом сверстнику.
Фото и видео: Telegram/SHOT
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