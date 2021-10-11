В школе Махачкалы ученик нанес смертельное ранение ножом сверстнику

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В школе Махачкалы ученик смертельно ранил ножом одноклассника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Дагестану.

Инцидент произошел 11 октября в школе №51. По версии следствия, в ходе конфликта девятиклассников один из них достал нож и ударил второго. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако он не выжил.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Напавшего доставили в райотдел полиции.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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