В Красноярске приехавший на вызов сотрудник полиции помочился в подъезде

Жильцы дома вызвали правоохранителей, чтобы те выгнали из подъезда бомжа.

В Красноярске сотрудник полиции справил нужду в подъезде дома, в который приехал на вызов. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает новостной портал ngs24.ru.

Жильцы вызвали полицейских, чтобы те прогнали бездомного, поселившегося у них в подъезде. На место прибыли двое правоохранителей. По словам одной из жительниц, полицейские справились с задачей, однако один из сотрудников справил нужду в подъезде.

В полиции заявили, что им известно о данном инциденте. В настоящее время по факту произошедшего проводится служебная проверка. Отмечается, что полицейского могут привлечь к ответственности.

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