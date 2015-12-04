Концерт группы «Винтаж»

После перерыва продолжительностью почти год Анна Плетнёва и Алексей Романоф вновь выходят на сцену вместе.

На рубеже 2018-2019 годов музыканты отметили 10-летие сразу трех своих супер хитов – "Плохая девочка", "Одиночество любви" и, конечно, "Ева", взорвавшей эфир всех радиостанций страны. Ещё задолго до того, как слово "хайп" прочно осело в головах миллионов, Плетнёва и Романоф умело воплощали в жизни и на сцене все свои самые смелые идеи, задавая тон и настроение всей российской поп-музыки. Спустя 10 лет зрители также собираются на концерты группы "Винтаж", чтобы в унисон подпевать абсолютным суперхитам и новым трекам легендарной группы.

Вы можете убедиться в этом уже 12 июня.

Адрес: Кожевенная линия, 30, Roof Place

Возрастное ограничение: 6 +

Билеты: от 1400 рублей

Фото: vk.com/pletnevaofficial