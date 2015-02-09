Вечеринка ÇAVA MTV HITS на крыше Roof Place

Для зрителей старше 18 лет.

Концертная площадка Roof Place перенесет вас в золотые времена MTV, когда после школы вы мчались домой, чтобы увидеть новый клип Бритни Спирс. Вечеринка ÇAVA MTV HITS соберет легенд хит-парадов и представителей танцевальной сцены.

За музыку в этот вечер отвечают настоящие звезды хит-парадов: Tippa Mult (Reggae.Media), Aleksandr Wuu, Evgeniy Litvyak, Nikita Buch, Yampolskaya, Poison, Stoliarova, Evgeny Vikentev & Hamlet, Radial Gaze, Aleksey HAAS, Texture, Dori, Aleksey Sudarikov, Vyacheslav Ivanov, Mikhail Kolesnikov, Artem Kozhevin, Sasha Beyoncé, Dietlove, Anton Boiarskikh, Jax, (специальный гость) настоящая легенда и человек, без которого невозможно представить эфир MTV-Россия, Александр Анатольевич, и секретный гость!

Три танцпола предложат атмосферу ностальгии: Super Hits с любимыми треками, Первый танцевальный с качественной электронной музыкой и Jukebox для ценителей винила.

Нетривиальный выбор напитков презентуют модные бары Петербурга и России. Для создания идеального образа на вечеринке будет работать makeup-station.

Фото: предоставлено организаторами