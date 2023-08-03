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Концерт ROCK PRIVET на Roof Place
Сегодня, 20:00
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Концерт ROCK PRIVET на Roof Place

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Концерт состоится 25 июля в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

Всех поклонников Rock Privet в июле ждет по-настоящему летняя и действительно горячая программа: талантливые музыканты и умелые аранжировщики с безупречным вкусом и чувством юмора сыграют любимые мэшапы и эксклюзивные премьеры. Какая бы погода ни была, вы на 100% почувствуете летнюю жару, ведь  Rock Privet - беспроигрышные каверы русскоязычных хитов с незабываемым роковым звучанием. Будет громко, ярко и весело! 

Концерт пройдет на одной из самых больших оборудованных крыш в городе - ROOF PLACE.

Площадка находится в сердце Васильевского острова, в Брусницын квартале, и с нее открывается потрясающий вид на Финский залив! Только представьте: крыша, красивый закат, любимые треки на сцене и, пожалуй, один из лучших вечеров этого лета ждет вас 25 июля!  

Фото:  предоставлено организаторами

Теги: roof place
Категории: Куда сходить в Петербурге, Музыка, Концерты, Концерты,

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