Концерт ROCK PRIVET на Roof Place

Всех поклонников Rock Privet в июле ждет по-настоящему летняя и действительно горячая программа: талантливые музыканты и умелые аранжировщики с безупречным вкусом и чувством юмора сыграют любимые мэшапы и эксклюзивные премьеры. Какая бы погода ни была, вы на 100% почувствуете летнюю жару, ведь Rock Privet - беспроигрышные каверы русскоязычных хитов с незабываемым роковым звучанием. Будет громко, ярко и весело!
Концерт пройдет на одной из самых больших оборудованных крыш в городе - ROOF PLACE.
Площадка находится в сердце Васильевского острова, в Брусницын квартале, и с нее открывается потрясающий вид на Финский залив! Только представьте: крыша, красивый закат, любимые треки на сцене и, пожалуй, один из лучших вечеров этого лета ждет вас 25 июля!
Фото: предоставлено организаторами
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