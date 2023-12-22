1 июня крыша ROOF PLACE открывает свои двери для всех желающих

С 15:00 до 21:00 вход на крышу свободный, для этого нужно пройти регистрацию.

ROOF PLACE в первый летний день открывает свои двери с трёх часов дня для всех желающих. В программе: фрисби, настольный теннис и другие летние игры, маркет, вечерний концерт от новых актуальных героев инди-сцены Komplimenter, "Макодзеба", "ПАПА", VITYA и Synth Lover. Для тех, кто готов гулять до рассвета, шоукейс от команды Funk You!

Весь день на крыше будет работать ДоброПочта от Благотворительного фонда "Доброделы". Можно будет отправить письмо поддержки и теплые слова подопечным фонда.

С 15:00 до 21:00 вход на крышу свободный, для этого нужно пройти регистрацию. С 22:00 концерт Funk You!, билеты на него приобретаются отдельно!

Фото: предоставлено организаторами