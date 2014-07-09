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Праздник лета ÇAVA DISCO на ROOF PLACE
Сегодня, 19:00
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Праздник лета ÇAVA DISCO на ROOF PLACE

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Для зрителей старше 18 лет.

Петербуржцев приглашают подняться на крышу ROOF PLACE, зарядиться музыкой, встретить закат, а затем и рассвет на празднике лета ÇAVA DISCO.

В этот раз будет не только эпоха MTV. Этим вечером вспомнят ТОП-чарты, POP, RnB и HIP HOP хиты и всё самое любимое – от жаркой электроники и диско до хитов, под которые невозможно стоять на месте. ЛАЙВАМ ТОЖЕ БЫТЬ! В лайнапе — подводный карнавал и наземная магия: от археологов двухтысячных DJ FeniXXX a.k.a Kuruchbro и TURBOSH до русалочьей RnB-дивы Sasha Beyonce, солнечного дуэта STOLIAROVA b2b DIETLOVE, секси вибраций от 5HIRMAN и Ksenia Gostschitskaya, фанковых вихрей от Nikita Buch, феерии барабанов от Yampolskaya и драйва от KORTEZ"a. Добавим дрим-бриза с саксофоном от REGGAE.MEDIA & Maxim Khachaturyan — и получаем саундтрек к самой яркой ночи года.

Фото: предоставлено организаторами ROOF FEST

Теги: roof fest, roof place
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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