Анна Плетнева и Влад Топалов сняли клип в образах Панды и Попугая

В клипе артисты катаются по Москве прямо в костюмах.

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева и российский певец Влад Топалов сняли клип на песню "Мир обнять" (другое название "Песенка Панды и Попугая"). Премьера состоялась 2 мая на YouTube.

Артисты снялись в клипе в образах своих героев из шоу "Маска" на НТВ. В ролике они в костюмах Панды и Попугая катаются по Москве и дурачатся. В какой-то момент машину останавливает сотрудник ГИБДД, роль которого исполнил Гоша Куценко, и проверяет водительские удостоверения на имя Панды и Попугая. Другая часть клипа снималась в студии. Там артисты танцуют, играют на музыкальных инструментах, кружатся и прыгают.

Музыку для "Песенки Панды и Попугая" написали Алексей Романоф и Тимур Ёлчин, слова – Антон Коха. Ролик снял режиссер и оператор Константин Кочубей.

Напомним, первый сезон шоу "Маска" завершился на телеканале НТВ 26 апреля. Победителем проекта стал солист группы MBAND Анатолий Цой, который выступал в костюме Льва. Второй сезон шоу стартует 14 февраля 2021 года.

Видео: YouTube / Velvet Music