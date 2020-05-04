Названа дата старта второго сезона шоу "Маска"

Организаторы назвали точную дату начала проекта.

Продюсеры телеканала НТВ сообщили точную дату запуска второго сезона шоу. После успеха первого сезона продюсеры прислушались к поклонникам и сообщили о втором проекте.

В шоу "Маска отечественные знаменитости выступают перед жюри в необычных костюмах. Участники не снимают маску до финала или пока этого не потребует жюри. Первый сезон побил все рекорды на телевидении. Победителем стал участник в костюме Льва, под ним скрывался исполнитель из MBAND Анатолий Цой.

По официальным заявлениям второй сезон стартует 14 февраля 2020 года. Новый состав жюри и участников пока что неизвестен.

Ранее победитель шоу "Маска" Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате.

Видео: Youtube/Velvet Music