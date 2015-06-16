Суд освободил петербуржца, которого обвинили в реабилитации нацизма

В результате суд назначил 300 часов обязательных работ, однако судья освободил фигуранта от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Санкт-Петербургский городской суд освободил от наказания Георгия Васильева, которого признали виновным в реабилитации нацизма. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что 3 мая 2020 года Васильев разместил фото Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертного полка" и подписал ее "Адольф Хитлер". Следствие полагает, что мужчина "имел умысел на реабилитацию нацизма".

Васильева задержали 28 марта этого года. У подозреваемого изъяли технику: компьютер, смартфоны и карту памяти. Мужчина вину не признал, но суд отправил его в СИЗО. В результате суд назначил 300 часов обязательных работ, однако судья освободил фигуранта от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

В конце мая суд не избрал меру пресечения для петербуржца, опубликовавшего фото Власова на сайте "Бессмертного полка". Горожанину вменили статью о реабилитации нацизма.

Напомним, что ранее семерым петербуржцам предъявили обвинения в реабилитации нацизма. Так, задержали мужчину за публикацию фото Менгеле на сайте "Бессмертный полк". Петербуржца нашли сотрудники Центра "Э". Позже задержали экскурсовода за реабилитацию нацизма. Силовики решили разобраться с историей двухгодичной давности.

Ранее суд арестовал петербуржца, который изрисовал нацистской символикой памятник Чернышевскому. Мужчину уже успели оштрафовать на тысячу рублей за похожий поступок: он изрисовал свастикой остановку общественного транспорта "Парк Победы".

Фото: Piter.tv