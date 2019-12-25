В Петербурге задержали экскурсовода за реабилитацию нацизма

Силовики решили разобраться с историей двухгодичной давности.

В Петербурге задержали 20-летнего мужчину, который, предположительно, хотел, чтобы фото генерала Андрея Власова показали во время акции "Бессмертный полк". В период Великой Отечественной войны военноначальник перешел на сторону Германии.

По информации Piter.tv, задержанный проводит экскурсии по крышам. К нему домой на Малый проспект П.С. силовики заглянули на днях.

Молодой человек оставил заявку на добавление фото Власова в мае 2020-го года. Тогда "Бессмертный полк" проходил в режиме онлайн. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". У подозреваемого изъяли технику.

Отметим, что это уже второе подобное уголовное дело за последнюю неделю.

Фото: Piter.tv