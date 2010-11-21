В Петербурге задержали мужчину, который хотел разместить портрет Бандеры на сайте Бессмертного полка

Фото было размещено 2 года назад.

В Петербурге задержали молодого человека, который несколько лет назад разместил в соцсети фото украинского националиста Степана Бандеры на сайте акции "Бессмертный полк". Как узнал Piter.tv, сотрудники центра "Э" нашли его 17 марта на улице Комсомола.

Молодому человеку из Нижнего Новгорода 23 года. По версии следствия, портрет был размещен с помощью его страницы в "ВКонтакте". При обыске у подозреваемого изъяли два смартфона, два аэрозольных пистолет с патронами. Ранее у него были проблемы с законом из-за вандализма и мелкой кражи.

Напомним, в 2020 году акция "Бессмертный полк" из-за пандемии коронавируса проходила онлайн. Россияне присылали фото своих родственников, после чего их портреты попадали в трансляцию. Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Сергей Макаров, подводя итоги акции, сказал о том, что заявки "шутников", желавших разместить в шествии веселые картинки или портреты нацистских преступников, были отфильтрованы.

Фото: Piter.tv