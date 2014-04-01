В Петербурге задержали мужчину за публикацию фото Менгеле на сайте "Бессмертный полк"

Петербуржца нашли сотрудники Центра "Э".

За неделю в Петербурге задержали уже пятого человека по статье о реабилитации нацизма. На сайте "Бессмертного полка" 35-летний петербуржец выложил фото военного преступника Йозефа Менгеле. Об этом сообщили в СК по Петербургу.

По версии следствия, 5 мая 2020-го года молодой человек выложил фото Менгеле. В одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны он опубликовал изображение врача, который проводил опыты на узниках Освенцима. Следователи отмечают, что обвиняемый хорошо знаком с историей Второй Мировой войны.

Петербуржца нашли сотрудники Центра "Э". Возбудили уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Сейчас решается вопрос об избрании меры примечания.

Ранее мы писали, что обнаженного бегуна по Сенной площади наказали штрафом. По словам обвиняемого, вместе с друзьями они хотели поднять настроение себе и окружающим, решение они приняли спонтанно.

Фото: Piter.tv