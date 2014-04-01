Обнаженного бегуна по Сенной площади наказали штрафом

По словам обвиняемого, вместе с друзьями они хотели поднять настроение себе и окружающим, решение они приняли спонтанно.

Октябрьский суд Петербурга выписал штраф петербуржцу, который в обнаженном виде пробежался по Сенной площади. Об этом 1 апреля рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В 10 утра 28 марта мужчина и его друзья пробежались по площади без одежды. По словам обвиняемого, вместе с друзьями они хотели поднять настроение себе и окружающим, решение они приняли спонтанно. Отмечается, что бегуны убедились перед стартом, что поблизости нет детей.

Обвиняемый и его друзья работаю в ИП, продают мед. Суд назначил штраф в размере 1 000 рублей. На его 6 друзей в суде также есть материалы.

Ранее мы писали, что суд Петербурга арестовал на 8 суток активистку, облившую себя красной краской. Адвокат Евгении Исаевой будет обжаловать решение.

Фото: Piter.tv

