Суд Петербурга арестовал на 8 суток активистку, облившую себя красной краской

Адвокат Евгении Исаевой будет обжаловать решение.

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на 8 суток активистку за перформанс "Сердце кровью обливается" на Невском проспекте. Об этом сообщил "ЗакС.ру" со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Петербурженку задержали 27 марта. Она вышла в белом платье на ступеньки здания Думской башни и облила себя красной краской со словами "Сердце кровью обливается". Акцию сочли мелким хулиганством. Полицейские указали в протоколе, что активистка повредила краской объект. Суд материальный ущерб исключил.

Так как Евгения Исаева провела в отделении полиции 2 дня, ей придется отбыть в спецприемнике 6 суток. Адвокат Подольский подал жалобу на решение.

Фото: Telegram / Пъятница