  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге полиция задержала активистку, облившую себя красной краской
Сегодня, 9:43
94
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге полиция задержала активистку, облившую себя красной краской

0 0

На женщину в белом платье обратили внимание прохожие.

Одиночная акция, которая прошла 27 марта на Невском проспекте, закончилась задержанием. Девушка, одетая в белое платье, облила себя красной краской.

Акция прошла на ступеньках Думской башни. Девушка развернула плакат с пацифистским текстом, а затем облила себя краской со словами "Сердце кровью обливается". 

После этого активистку увели сотрудники полиции. Ее дальнейшая судьба пока не известна. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что неизвестные оставили "послание" петербургским активисткам в виде навоза.

Фото: Telegram / Пъятница

Теги: акция, красная краска, пацифизм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии