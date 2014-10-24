В Петербурге полиция задержала активистку, облившую себя красной краской

Одиночная акция, которая прошла 27 марта на Невском проспекте, закончилась задержанием. Девушка, одетая в белое платье, облила себя красной краской.
Акция прошла на ступеньках Думской башни. Девушка развернула плакат с пацифистским текстом, а затем облила себя краской со словами "Сердце кровью обливается".
После этого активистку увели сотрудники полиции. Ее дальнейшая судьба пока не известна.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что неизвестные оставили "послание" петербургским активисткам в виде навоза.
Фото: Telegram / Пъятница
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