В Петербурге полиция задержала активистку, облившую себя красной краской

На женщину в белом платье обратили внимание прохожие.

Одиночная акция, которая прошла 27 марта на Невском проспекте, закончилась задержанием. Девушка, одетая в белое платье, облила себя красной краской.

Акция прошла на ступеньках Думской башни. Девушка развернула плакат с пацифистским текстом, а затем облила себя краской со словами "Сердце кровью обливается".

После этого активистку увели сотрудники полиции. Ее дальнейшая судьба пока не известна.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что неизвестные оставили "послание" петербургским активисткам в виде навоза.

Фото: Telegram / Пъятница