Неизвестные оставили "послание" петербургским активисткам в виде навоза

"Привет" от недоброжелателей пришел 25 марта.

Неизвестные испортили дверь квартиры оппозиционной активистки из Петербурга Дарьи Хейкинен. Об этом она сообщила на своей странице в "ВКонтакте".

Вандаля залили глазок краской, а также что-то в дверные замки. На пороге лежала куча навоза. Кроме того, на двери было написано, предположительно, предатель. Похоже, что на все слово краски не хватило.

Хейкинен — руководитель оппозиционного общественно-политического движения "Маяк", политический TikTok-блогер.

Такое же нападение произошло и на квартиру другой активистки, Кристины Воротниковой. Ей тоже испортили дверь и вывалили навоз на пороге.

Фото: ВКонтакте / Дарья Хейкинен