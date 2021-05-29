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Неизвестные оставили "послание" петербургским активисткам в виде навоза
Сегодня, 14:45
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестные оставили "послание" петербургским активисткам в виде навоза

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"Привет" от недоброжелателей пришел 25 марта.

Неизвестные испортили дверь квартиры оппозиционной активистки из Петербурга Дарьи Хейкинен. Об этом она сообщила на своей странице в "ВКонтакте".

Вандаля залили глазок краской, а также что-то в дверные замки. На пороге лежала куча навоза. Кроме того, на двери было написано, предположительно, предатель. Похоже, что на все слово краски не хватило. 

Хейкинен — руководитель оппозиционного общественно-политического движения "Маяк", политический TikTok-блогер. 

Такое же нападение произошло и на квартиру другой активистки, Кристины Воротниковой. Ей тоже испортили дверь и вывалили навоз на пороге. 

Фото: ВКонтакте / Дарья Хейкинен

Теги: навоз, нападение, оппозиционеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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