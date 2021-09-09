Суд арестовал петербуржца, который изрисовал нацистской символикой памятник Чернышевскому

Мужчину уже успели оштрафовать на тысячу рублей за похожий поступок: он изрисовал свастикой остановку общественного транспорта "Парк Победы".

В понедельник, 18 апреля, Московский суд Петербурга заключил под стражу мужчину, которого подозревают в осквернении памятника писателю Николаю Чернышевскому. Памятник принадлежит Государственному музею городской скульптуры.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, в конце прошлого месяца горожанин оставил на постаменте "надпись, свидетельствующую о политической ненависти, содержащую нацистскую символику". После этого, 15 апреля его задержали. Обвиняемый и его защитник возражали против ареста, заявляя, что злоумышленник вину признает и раскаивается, хочет возместить ущерб. При этом он остается под стражей до 22 мая.

Мужчину уже успели оштрафовать на тысячу рублей за похожий поступок: он изрисовал свастикой остановку общественного транспорта "Парк Победы".

Ранее в Петербурге вынесли первый приговор за реабилитацию нацизма после акции "Бессмертный полк" в 2020 году. Учащийся колледжа отказался давать показания.

Фото: Piter.tv

