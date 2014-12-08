Петербуржец рисовал свастику на памятниках "Музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни"

Подозреваемым оказался 26-летний мужчина.

Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали злоумышленника, который изображал свастику на памятниках мемориального сооружения "Музейно-мемориальный комплекса "Дорога жизни". Против нарушителя закона возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Подозреваемым оказался 26-летний мужчина, который маркером нанес на лицевую часть памятников нацистскую символику. У хулигана изъяли мобильный телефон, предметы одежды, нож. Фигурант дела раскаивается в своем поступке.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти