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Петербуржец рисовал свастику на памятниках "Музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни"

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Подозреваемым оказался 26-летний мужчина.

Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали злоумышленника, который изображал свастику на памятниках мемориального сооружения "Музейно-мемориальный комплекса "Дорога жизни". Против нарушителя закона возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Подозреваемым оказался 26-летний мужчина, который маркером нанес на лицевую часть памятников нацистскую символику. У хулигана изъяли  мобильный телефон, предметы одежды, нож. Фигурант дела раскаивается в своем поступке. 

Ранее на Piter.tv: вандалы подрисовали глаза Остапу Бендеру на Итальянской улице.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: дорога жизни, задержание хулигана, полиция, свастика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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